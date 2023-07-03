Две футбольные лиги Испании сменили названия 

В Испании подверглись изменениям названия двух главных лиг по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Ла Лиги.

Как утверждает источник, в сезоне-2023/2024 высшая лига La Liga Santander будет носить название – La Liga EA Sports, а Сегунда получит наименование – La Liga Hypermotion. Сообщается, что причиной поправок названий стало спонсорское сотрудничество лиг с американской корпорацией, связанной с разработкой и изданием компьютерных игр Electronic Arts. Сроки соглашения сторон составляют пять лет, а цена сделки – 150 миллионов евро.

Добавим, что в прошедшем сезоне чемпионом Испании стала «Барселона». На втором месте в турнирной таблице Ла Лиги расположился «Реал», тройку лучших замкнул мадридский «Атлетико».