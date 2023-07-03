«Бешикташ» подтвердил заинтересованность в полузащитнике ЦСКА Зайнутдинове

Спортивный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи подтвердил, что клуб интересуется казахстанским полузащитником ЦСКА Бактиером Зайнутдиновым.

«Есть футболисты, которых мы изучили из-за правила «синего паспорта». Мы заинтересованы в трансфере Бахтиёра Зайнутдинова из ЦСКА», - приводит Haberglobal слова спортивного директора «Бешикташа».

Добавим, что в Турции было принято решение не считать легионерами лиц тюркской национальностей.

Напомним, что Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа 2020 года. Всего за армейский клуб он провел 78 матчей, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.