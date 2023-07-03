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Деспотович согласен, что Божович является легендой российского футбола

Форвард имеет опыт работы с черногорским тренером.
03 июля 2023 23:13
автор: Максим Скороходов

Нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович оценил экс-наставника команды Миодрага Божовича, ранее назвавшего себя легендой российского футбола.

«Миодраг действительно легенда. Каждый в первую очередь должен уважать себя. Иначе кто будет тебя уважать? Хотел Божович так сказать — сказал. Почему нет, если так и думает?» приводит Sport24.ru слова Деспотовича.

Напомним, Божович, помимо тульского «Арсенала», был главным тренером в России в «Амкаре», «Москве», «Динамо», «Ростове», «Локомотиве» и «Крыльях Советов».

После ухода из «Арсенала» в 2022 году Божович тренером не работал.

источник: Sport24.ru
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