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Президент «Барселоны» Лапорта определил главную цель клуба на ближайшее будущее 

В прошедшем сезоне сине-гранатовые выиграли Ла Лигу.
03 июля 2023 23:53
автор: Глеб Шевяков

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о дальнейших планах развития каталонской команды.

«Мы собираемся продолжать бороться за Ла Лигу. Но теперь мы хотим большего — соревноваться в Европе и выиграть Лигу чемпионов. У нас есть несколько вариантов усиления, а сейчас мы находимся в процессе регистрации новых игроков. Мы можем зарегистрировать еще несколько. В обороне сделаем усиление и в центре поля. А в остальном оставим все как есть», — приводит слова 61-летнего функционера Mundo Deportivo.

Добавим, что по итогам сезона-2022/2023 «Барселона» стала чемпионом Испании, однако этот трофей не позволил каталонцам решить финансовые проблемы клуба, так как команда Хави регулярно сталкивается с трудностями регистрации новых футболистов.

В Лиге чемпионов «Барса» не смогла пройти групповой этап турнира, заняв третье место, и отправилась в плей-офф Лиги Европы, где на стадии 1/16 финала уступила «Манчестер Юнайтед» (2:2, 1:2).

источник: El Mundo Deportivo
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