Неймара оштрафовали на 3,3 млн долларов за работу с прудом на своем участке

Форвард сборной Бразилии по футболу Неймар был оштрафован более чем на 3 миллиона долларов за нарушение природоохранных правил, сообщает портал G1.

По данным источника, он облагородил пруд на территории своего дома в Рио-де-Жанейро, удалил растительность и вывез землю. власти запретили футболисту использовать пруд. Но позже его заметили купающимся в нем.

Природоохранная инспекция вменила незаконный забор воды, изменение русла протекающей реки и другие несогласованные работы. Кроме того, полиция арестовала отца футболиста, который повел себя агрессивно.

У нападающего есть три недели для подачи апелляции, если же она не будет удовлетворена, то футболист должен будет заплатить штраф в размере 3,3 млн долларов.