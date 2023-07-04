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«Интер» не договорился с «Манчестер Юнайтед» о переходе Онана

Тем не менее, английский клуб намерен продолжить переговоры.
04 июля 2023 08:44
автор: Александр Евграфов

Миланский «Интер» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по трансферу голкипера Андре Онана, сообщает Football Italia.

По данным источника, манкунианцы предложили за переход вратаря сборной Камеруна 40 млн евро, однако итальянская сторона просила на 20 млн больше. Тем не менее, английская сторона готова продолжить переговоры.

В состав «Интера» Онана перешел летом 2022 года из «Аякса», который покинул в качестве свободного агента. Камерунец подписал с «нерадзурри» пятилетний контракт. В минувшем сезоне Онана провел 41 матч за «нерадзурри» во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 раз сыграл «на ноль».

источник: Football Italia
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