Экс-защитник сборной России Фернандес может не вернуться в ЦСКА

Бразильский защитник Марио Фернандес может не вернуться в состав московских армейцев, утверждает журналист Фабио Алейшо.

По данным источника, московский клуб не смог договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации. Бразильская команда просила оплатить 366 тысяч евро. При этом, 32-летний футболист рассматривает возможность выступления за другие команды, если предложения поступят.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что Фернандес вернется в московский клуб, позже это подтвердил и главный тренер команды Владимир Федотов.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, а в минувшем году объявил о приостановлении карьеры, уехав в Бразилию. В декабре он возобновил игровую практику, подписав арендный контракт с «Интернасьоналом», который был расторгнут в апреле 2023 года.

Фернандес в составе армейцев стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка и обладателем Кубка страны. У Фернандеса есть российское гражданство, он выступал в составе национальной сборной.