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Аршавин сравнил Пиняева с Криштиану Роналду

Юный талант взбудоражил футбольную Россию в прошлом сезоне.
04 июля 2023 09:16
автор: Александр Шульгин

Бывший полузащитник питерского «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему не считает, что футболист московского «Локомотива» Сергей Пиняев не похож на него самого, а также сравнил молодого таланта с Криштиану Роналду.

«Я бы хотел увидеть Пиняева в «Зените», но я уже много раз говорил, что у него другие качества, всё равно главное - это скорость, летит подобно ракете. Он понимает, когда нужно расставаться с мячом, но мне кажется, что я более тонкий футболист, у меня больше завязано на голову и решения. Я его с собой не ассоциирую, для меня Сергей - Криштиану Роналду. Как он играет, его стиль, он больше похож на португальца», - приводит слова Аршавина YouTube-канал «Такой Футбол».

Напомним, Пиняев начинал сезон-2022/23 в самарских «Крыльях Советов», за которые провел 15 матчей в чемпионате и Кубке России, забив четыре мяча.

В зимнее трансферное окно футболист перебрался в «Локомотив», в составе которого отличился дважды в 12 встречах.

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