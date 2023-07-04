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«Интер» предложит «Челси» 30 миллионов евро за Лукаку

Итальянский клуб хочет выкупить нападающего.
04 июля 2023 09:46
автор: Александр Евграфов

«Интер» готов сделать официальное предложение лондонскому «Челси» по трансферу нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, итальянский клуб предложит за 30-летнего футболиста 30 миллионов евро. На этой неделе представители клубов проведут переговоры

В минувшем сезоне Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды, и «нерадзурри» хотят продлить сотрудничество с футболистом.

Лукаку сыграл за «Интер» в 25 матчах Серии А, забил 10 голов и отдал шесть голевых передач. «Интер» завершил сезон итальянского чемпионата на третьем месте. Бельгиец также стал финалистом Лиги чемпионов.

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