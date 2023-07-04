«Интер» предложит «Челси» 30 миллионов евро за Лукаку

«Интер» готов сделать официальное предложение лондонскому «Челси» по трансферу нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, итальянский клуб предложит за 30-летнего футболиста 30 миллионов евро. На этой неделе представители клубов проведут переговоры

В минувшем сезоне Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды, и «нерадзурри» хотят продлить сотрудничество с футболистом.

Лукаку сыграл за «Интер» в 25 матчах Серии А, забил 10 голов и отдал шесть голевых передач. «Интер» завершил сезон итальянского чемпионата на третьем месте. Бельгиец также стал финалистом Лиги чемпионов.