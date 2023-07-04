УЕФА оштрафовала «Рому» на 5 миллионов евро

Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал «Рому» на пять миллионов евро, сообщает Calciomercato.

По данным источника, клуб обвиняется в нарушении правила финансового фэйр-плей. Римляне не смогли достичь прироста капитала в размере более 28 млн евро до 30 июня.

Отмечается, что команде могли грозить более серьезные санкции, в частности отстранение от еврокубков и штраф до 50 миллионов евро.

«Рома» завершила минувший сезон на шестом месте турнирной таблицы чемпионата Италии, а также стала финалистом Лиги Европы. В решающем матче турнира итальянцы проиграли испанской «Севилье» со счетом 1:2.