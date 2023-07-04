Сербский нападающий Джордже Деспотович сравнил Леонида Слуцкого с своей бывшей девушкой

Футболист тульского «Арсенала» Джордже Деспотович жестко отозвался о работе тренера Леонида Слуцкого и спортивного директора Олега Яровинского в казанском «Рубине».

«Я о Слуцком ничего плохого не говорил — а они со мной поступили как девочки. В Слуцком вообще больше женского, чем мужского. Я правду сказал и не боюсь ее. Правда — самая обидная вещь. Слуцкий — это на 70% девушка, 30% — мужчина. Считайте, это моя бывшая: мы расстались, потому что любовь прошла», - цитирует Деспотовича Sport24.

По словам футболиста, в день увольнения из «Рубина» он разговаривал со спортивным директором команды Яровинским, и ничего не предвещало изменений. Но через два часа футболиста просто выселили из гостиницы, не дав ни с кем попрощаться. Деспотович отмечает, что когда узнал об увольнении Слуцкого (ноябрь 2022 года), а потом и Яровинского (в январе 2023), он открыл шампанское.

Деспотович выступал в российской премьер-лиге за «Оренбург» с 2018 по 2020 год, за «Рубин» с 2020 по январь 2022 года, а в настоящее время является игроком тульского «Арсенала».

Ранее в составе «Локерена» выиграл Кубок Бельгии (2014), в составе «Кайрата» стал обладателем Кубка Казахстана (2015), а в составе «Астаны» двукратным чемпионом Казахстана, обладателем Кубка и Суперкубка страны.