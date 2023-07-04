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Сербский нападающий Деспотович: быть гражданином России – большая честь

Футболист заявил, что хотел бы получить гражданство России.
04 июля 2023 10:43
автор: Александр Евграфов

Сербский нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович заявил, что быть хотел бы получить гражданство России.

«Я не знаю, к кому нужно за этим обращаться. Людей в «Арсенале» пару раз спрашивал, чтобы помогли, но никто даже не обратил внимания. А я хотел бы получить российский паспорт, потому что имею полное на это право — прошло пять лет . У меня жена и ребенок с российским паспортом, и я хотел бы так же. Быть российским гражданином для меня — большая честь. Хотел бы найти человека, который ускорит процесс получения российского паспорта», - цитирует Деспотовича Sport24.

По словам футболиста, в Сербии очень любят русских людей, и так будет всегда. Сам Деспотович, будучи легионером, мог воспользоваться разрешением ФИФА, чтобы в одностороннем порядке расторгнуть договор с российским клубом, но не стал этого делать. Футболист заявил, что намеренно остался в России и будет до конца.

Деспотович выступал в российской премьер-лиге за «Оренбург» с 2018 по 2020 год, за «Рубин» с 2020 по январь 2022 года, а в настоящее время является игроком тульского «Арсенала».

источник: Sport24.ru
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