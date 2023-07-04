«Лидс» возглавит бывший тренер «Краснодара» и менхенгладбахской «Боруссии»

Футбольный клуб «Лидс» в ближайшее время объявит о назначении Даниэля Фарке на пост главного тренера, сообщает The Athletic.

По информации источника, условия контракта согласованы, а 46-летний специалист должен уже на этой неделе начать подготовку к новому сезону.

Фарке сменит на этом посту Сэма Аллардайса, с которым клуб расстался по окончании сезона-2022/23. По итогам минувшего сезона «Лидс» покинул английскую премьер-лигу.

Фарке возглавлял менхенгладбахскую «Боруссию» с лета 2022 года. Под его руководством клуб стал 10-м в чемпионате Германии. До подписания контракта с немецким клубом Фарке тренировал «Краснодар», но не успел провести ни одного матча с российской командой.