«Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» на Кубке Pari Премьер

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» и белградской «Црвены Звезды» сыграют во втором туре международного турнира Кубок Pari Премьер. Матч начнется 4 июля в 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе «Газпром Арена».

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным. Помогать ему будут Игорь Князев и Сергей Каруненко. Судья ВАР — Андрей Фисенко.

Кроме «Зенита» и «Црвены Звезды», являющихся чемпионами России и Сербии, в международном товарищеском турнире принимают участие «Фенербахче» (Турция) и «Нефтчи» (Азербайджан).

В первом матче турнира «Зенит» обыграл «Нефтчи» со счётом 3:1.