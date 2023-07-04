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Сербский нападающий Деспотович объявил об уходе из «Арсенала»

Ранее футболист выступал за «Оренбург» и «Рубин».
04 июля 2023 11:21
автор: Александр Евграфов

Сербский нападающий Джордже Деспотович заявил об уходе из тульского «Арсенала».

«Сейчас ищу команду. Буду рассматривать предложения и в России, и за ее пределами. Просто в России люди еще не знают, что я ухожу, и никто даже ничего не написал», — цитирует Sport24 Деспотовича.

Футболист отметил, что ищет варианты продолжения карьеры как в России, так и за ее пределами.

Сербский футболист в России выступал за «Оренбург» (2018-2022), «Рубин» (2020-2021), а с 2022 года является игроком тульского «Арсенала». В минувшем сезоне он провел 11 матчей в Первой лиге и один в Кубке России.

Ранее в составе «Локерена» выиграл Кубок Бельгии (2014), в составе «Кайрата» стал обладателем Кубка Казахстана (2015), а в составе «Астаны» двукратным чемпионом Казахстана, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

источник: Sport24.ru
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