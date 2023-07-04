Полузащитник «Урала» пропустит первые туры российской премьер-лиги

Футболист «Урала» Ибраима Сиссе пропустит первые туры нового сезона российской премьер-лиги, сообщается Telegram-канале екатеринбургского клуба.

Сиссе будет восстанавливаться после операции, проведенной в одной из европейских клиник. Сенегальский полузащитник получил повреждение мениска коленного сустава по ходу предсезонных сборов. По оценкам медиков, восстановление 29-летнего футболиста займет около шести недель.

Новый сезон РПЛ стартует 21-23 июля. В матче первого тура «Урал» в Екатеринбурге примет серебряных призеров минувшего сезона – московских армейцев.