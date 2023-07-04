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Руководство «Пари Сен-Жермен» намерено уволить главного тренера Галтье

Ожидается, что это произойдет в ближайшее время.
04 июля 2023 12:16
автор: Александр Евграфов

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье будет отправлен в отставку в ближайшее время, сообщает RMC Sport.

По данным источника, руководство французского клуба намерено как можно скорее решить вопрос смены тренера. Ранее прокуратура Ниццы задержала 56-летнего специалиста по делу о расизме. Вместе с ним в отделение полиции был доставлен его сын Джон Валович‑Галтье, являющийся футбольным агентом.

Отставка Галтье позволит действующим чемпионам Франции объявить о назначении нового тренера Луиса Энрике.

Галтье возглавил «ПСЖ» летом прошлого года. В минувшем сезоне команда стала чемпионом Франции, вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, где проиграла «Баварии».

источник: RMC Sport
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