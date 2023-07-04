Пике и Шакира 3 года жили в открытых отношениях

Певица Шакира и бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике до расставания 3 года жили в открытых отношениях, сообщает The Daily Mail, ссылаясь на El Nacional de Catalunya.

«Существует соглашение, согласно которому «ты делаешь, что хочешь, а я делаю, что хочу», но перед лицом СМИ мы всё ещё пара», — приводит источник слова телеведущего Хосе Антонио Авилеса. Правда, есть один нюанс, слухи о подобной договорённости идут от представителей Пике, которого Шакира обвинила в измене.

Именно этот факт послужил причиной разрыва отношений между звёздами в июне 2022 года. Добавим, что Шакира родила Пике двоих сыновей.