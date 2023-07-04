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Дочь Это’О требует для отца годичного тюремного заключения

Бывший футболист махачкалинского «Анжи» возглавляет Федерацию футбола Камеруна.
Дочь Это’О требует для отца годичного тюремного заключения
04 июля 2023 12:46
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Дочь главы Федерации футбола Камеруна Самуэля Это'О Эрика До Росарио Ньевес требует приговорить отца к году тюрьмы за неуплату алиментов, сообщает Sport.es.

По данным источника, суд признал Эрику Ньевес дочерью Это'О в 2022 году. Она требует просроченной выплаты алиментов в размере 90 тысяч евро за последние пять лет.

Ранее у Это'О уже имелось несколько судимостей по разным делам. В июне 2022 года экс-футболиста приговорили к 22 месяцам лишения свободы условно за уклонение от уплаты налогов. Против футболиста также были дела за неуплату алиментов другой дочери.

Камерунец выигрывал Лигу чемпионов в составе испанской «Барселоны» и итальянского «Интера», является чемпионом Испании и Италии. С 2011 по 2013 год нападающий выступал за махачкалинский «Анжи». Ныне он возглавляет Федерацию футбола Камеруна.

источник: Sport.es
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