Дочь Это’О требует для отца годичного тюремного заключения

Дочь главы Федерации футбола Камеруна Самуэля Это'О Эрика До Росарио Ньевес требует приговорить отца к году тюрьмы за неуплату алиментов, сообщает Sport.es.

По данным источника, суд признал Эрику Ньевес дочерью Это'О в 2022 году. Она требует просроченной выплаты алиментов в размере 90 тысяч евро за последние пять лет.

Ранее у Это'О уже имелось несколько судимостей по разным делам. В июне 2022 года экс-футболиста приговорили к 22 месяцам лишения свободы условно за уклонение от уплаты налогов. Против футболиста также были дела за неуплату алиментов другой дочери.

Камерунец выигрывал Лигу чемпионов в составе испанской «Барселоны» и итальянского «Интера», является чемпионом Испании и Италии. С 2011 по 2013 год нападающий выступал за махачкалинский «Анжи». Ныне он возглавляет Федерацию футбола Камеруна.