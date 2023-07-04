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Агент Фернандеса подтвердил, что ЦСКА не смог договориться о возвращении футболиста

Судя по его словам, все шансы не потеряны.
Агент Фернандеса подтвердил, что ЦСКА не смог договориться о возвращении футболиста
04 июля 2023 12:49
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса, подтвердил, что ЦСКА не смог договориться с «Интернасьоналом» об уходе игрока из бразильской команды.

«Это правда. Клубам не удалось достигнуть соглашения. Они больше не ведут переговоры. Скорее всего, Марио не будет в ЦСКА», - приводит Sport24.ru слова агента.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, а в минувшем году объявил о приостановлении карьеры, уехав в Бразилию. В декабре он возобновил игровую практику, подписав арендный контракт с «Интернасьоналом».

Фернандес в составе армейцев стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка и обладателем Кубка страны. У Фернандеса есть российское гражданство, он выступал в составе национальной сборной.

источник: Sport24.ru
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