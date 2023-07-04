Российский тренер рассказал, почему Кузяеву следует перейти в «Бешикташ»

Главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев посоветовал Далеру Кузяеву перейти в «Бешикташ».

Напомним, 30-летний футболист стал 1 июля свободным агентом в связи с окончанием контракта с «Зенитом».

«Если к Кузяеву есть предметный интерес от «Бешикташа», если там на него рассчитывает главный тренер, то, конечно, ему стоит перейти туда. Нельзя сказать, что в последнее время Далер стабильно был игроком основы «Зенита», с учётом большого количества легионеров в команде. В его возрасте сидеть на скамейке не особо интересно. Я думаю, Кузяев сам прекрасно всё это понимает», — приводит «Евро-футбол.Ру» слова Биджиева.

Ранее сообщалось, что Кузяев принял предложение турецкого клуба, однако намерен подождать предложений из какой-либо из пяти ведущих лиг Европы.

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В минувшем сезоне полузащитник сыграл в составе действующих чемпионов России 26 матчей, отметился пятью голами и шестью результативными передачами.