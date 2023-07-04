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Бывший тренер «Спартака» Кононов возглавил раменский «Сатурн»

Команда играет во Второй лиге.
04 июля 2023 13:49
автор: Александр Евграфов

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов возглавил раменский «Сатурн», сообщается на официальном сайте раменского клуба.

Ранее 57-летний специалист в России возглавлял «Краснодар», «Спартак», «Ахмат». Последним местом работы был тульский «Арсенал».

В сезоне-2014/15 года стал бронзовым призёром чемпионата России вместе с «Краснодаром», а также был признан лучшим тренером РФПЛ. В 2020 году вместе с «Ригой» стал победителем Высшей лиги Латвии.

С июня 2022 года работал с тульским «Арсеналом». В январе этого года президент клуба Гурам Аджоев сообщил, что Кононов покидает пост по обоюдному решению и желанию.

источник: ФК «Сатурн»
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