Бывший тренер «Спартака» Кононов возглавил раменский «Сатурн»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов возглавил раменский «Сатурн», сообщается на официальном сайте раменского клуба.

Ранее 57-летний специалист в России возглавлял «Краснодар», «Спартак», «Ахмат». Последним местом работы был тульский «Арсенал».

В сезоне-2014/15 года стал бронзовым призёром чемпионата России вместе с «Краснодаром», а также был признан лучшим тренером РФПЛ. В 2020 году вместе с «Ригой» стал победителем Высшей лиги Латвии.

С июня 2022 года работал с тульским «Арсеналом». В январе этого года президент клуба Гурам Аджоев сообщил, что Кононов покидает пост по обоюдному решению и желанию.