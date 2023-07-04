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Деспотович заявил, что Слуцкий не стал с ним разговаривать из-за отказа работать с его агентом

В следующее трансферное окно форвард покинул клуб.
Деспотович заявил, что Слуцкий не стал с ним разговаривать из-за отказа работать с его агентом
04 июля 2023 14:34
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович назвал одну из причин, по которой он поссорился с экс главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

По его словам, на их отношения повлиял отказ работать с агентом Слуцкого Кристианом Эмиле.

«Этот человек поговорил со мной до сборов. Я сказал ему: «Если у тебя будут какие-то предложения, готов работать с тобой». На следующий день (Эмиле — прим.) пришёл и сказал: так он работать не может. Только если я с ним подпишусь. Я отказался. Может быть, это повлияло? После этого на сборах с первого дня Леонида со мною не разговаривала», — приводит Sport24.ru слова футболиста.

Напомним, Деспотович заявил, что Слуцкий на 70% является девушкой.

Форвард выступал в российской Премьер-лиге за «Оренбург» с 2018 по 2020 год, за «Рубин» — с 2020 по январь 2022 года, а в настоящее время является игроком тульского «Арсенала».

источник: Sport24.ru
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