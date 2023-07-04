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Агент полузащитника сборной Мексики Чавеса подтвердил, что общался с представителем из России

Ранее появлялись сообщения об интересе «Спартака».
Агент полузащитника сборной Мексики Чавеса подтвердил, что общался с представителем из России
04 июля 2023 14:59
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Клаудио Курти, агент полузащитника «Пачуки» и сборной Мексики Луиса Чавеса, дал комментарий по слухам о возможном переходе его клиента в московский «Спартак».

«У нас был запрос на Чавеса от российского посредника, ничего конкретного. Но сам «Спартак» никогда не общался со мной», приводит «Матч ТВ» слова агента.

Чавес выступает за «Пачуку» с 1 июля 2019 года, за это время он провёл за мексиканский клуб 143 матча и забил 14 мячей. Контракт 27-летнего опорника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Transfermarkt оценивает Чавеса в 8 млн евро.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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