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Кавазашвили рассказал, при каких условиях «Спартаку» стоит подписать защитника «Тоттенхэма» Санчеса

Ветеран предъявляет высокие требования.
04 июля 2023 16:05
автор: Максим Скороходов

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о слухах о переходе в клуб защитника «Тоттенхэма» Дэвинсона Санчеса.

«Видимо, он имеет достаточно положительных показателей, чтобы выступать за «Тоттенхэм». В случае перехода он может помочь «Спартаку». Но я не знаю, сможет ли он влиться в коллектив и понять наших футболистов. . Нужно знать, понимает ли футболист спартаковский дух. У нас уже есть отрицательные примеры. Дуарте, Николсон, Бальде», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Кавазашвили.

Добавим, что Санчес присоединился к «Тоттенхэму» в августе 2017 года. В прошедшем сезоне в составе лондонской команды он сыграл 24 матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с лилово-белыми действует до лета 2024 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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