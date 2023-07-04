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В «Оренбурге» отреагировали на информацию об интересе к вратарю «Зенита» Одоевскому

Ранее СМИ сообщили, что арендовать голкипера хотят «Оренбург» и «Пари НН».
04 июля 2023 16:31
автор: Степан Шереметьев

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на информацию об интересе к вратарю петербургского «Зенита» Даниилу Одоевскому.

Ранее СМИ сообщали, что оренбургский клуб хочет арендовать голкипера сине-бело-голубых.

«Мы не рассматриваем аренду Одоевского эта позиция в нашем клубе закрыта. Можно сказать, что мы никого не рассматриваем», приводит слова функционера Sport24.

Напомним, в минувшем сезоне «Оренбург» финишировал на седьмой позиции турнирной таблицы чемпионата России.

источник: Sport24.ru
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