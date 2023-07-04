В «Оренбурге» отреагировали на информацию об интересе к вратарю «Зенита» Одоевскому

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на информацию об интересе к вратарю петербургского «Зенита» Даниилу Одоевскому.

Ранее СМИ сообщали, что оренбургский клуб хочет арендовать голкипера сине-бело-голубых.

«Мы не рассматриваем аренду Одоевского — эта позиция в нашем клубе закрыта. Можно сказать, что мы никого не рассматриваем», — приводит слова функционера Sport24.

Напомним, в минувшем сезоне «Оренбург» финишировал на седьмой позиции турнирной таблицы чемпионата России.