ЦСКА заявил, что «не поставил точку» в переговорах по возвращению Фернандеса

Пресс-служба ЦСКА прокомментировала слова агента Марио Фернандеса Жорже Машаду о том, что клуб не смог договориться с бразильским «Интернасьоналом» о возвращении футболиста.

«ЦСКА — не благотворительная организация. Считаем сюрреалистичной ситуацию, при которой мы в принципе должны платить за Марио. При этом, с учётом нашего исключительного уважения и любви к Марио, даже в сложившейся ситуации мы готовы искать компромисс и идти навстречу, что мы и делаем. Но именно компромисс, которым никак не является ситуация, что либо мы делаем так, либо никак. Так успешные переговоры не строятся, это процесс учёта обоюдных желаний.

Ещё раз повторим — на наш взгляд, точка не поставлена. Но мы как клуб сделали всё возможное для сближения и поиска адекватных решений, которые устроили бы все стороны. Теперь мяч не на нашей стороне: в текущей ситуации всё зависит от агента и его желания вернуть Марио в ЦСКА», — приводит «Чемпионат» слова директора по коммуникациям ЦСКА Кирилла Брейдо.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, а в минувшем году объявил о приостановлении карьеры, уехав в Бразилию. В декабре он возобновил игровую практику, подписав арендный контракт с «Интернасьоналом». Согласно данным Transfermarkt, это арендное соглашение было расторгнуто 30 апреля.

Фернандес в составе армейцев стал трёхкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка и обладателем Кубка страны. У Фернандеса есть российское гражданство, он выступал в составе национальной команды.

Контракт ЦСКА с Фернандесом рассчитан до 30 июня 2024 года.