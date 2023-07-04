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Черчесов рассказал, что ответил на предложение о работе из Саудовской Аравии

На данный момент специалист возглавляет «Ференцварош».
04 июля 2023 18:00
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов сообщил, что получал предложение о работе из Саудовской Аравии.

«Буквально в воскресенье звонили и интересовались, но я всегда отвечаю, что являюсь главным тренером «Ференцвароша», где у меня есть конкретные задачи и цели, к которым идём», приводит слова российского специалиста «СЭ».

Отметим, что контракт Черчесова с венгерским клубом действует до лета 2024 года. В прошлом сезоне «фроди» выиграли чемпионат Венгрии и дошли до 1/8 финала Лиги Европы.

источник: «Спорт-Экспресс»
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