Черчесов рассказал, что ответил на предложение о работе из Саудовской Аравии

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов сообщил, что получал предложение о работе из Саудовской Аравии.

«Буквально в воскресенье звонили и интересовались, но я всегда отвечаю, что являюсь главным тренером «Ференцвароша», где у меня есть конкретные задачи и цели, к которым идём», — приводит слова российского специалиста «СЭ».

Отметим, что контракт Черчесова с венгерским клубом действует до лета 2024 года. В прошлом сезоне «фроди» выиграли чемпионат Венгрии и дошли до 1/8 финала Лиги Европы.