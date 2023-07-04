Журналист Мартинес заявляет, что «Реал» выкупил Мбаппе за 224 млн евро

Журналист Хесус Карлос Мартинес написал, что «Реал» выкупил у «ПСЖ» нападающего Килиана Мбаппе.

По его данным, сумма трансфера составила 224 млн евро, также сделка предусматривает бонусы размером 56 млн евро. Если данные цифры, верны этот переход станет самым дорогим в истории футбола.

Ранее другой журналист Франсуа Галлардо написал, что «Реал» объявит о переходе Мбаппе 6 или 7 июля.

Напомним, что Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. С тех пор за парижскую команду он провел 260 матчей, в которых отличился 212 забитыми мячами и отдал 98 результативных передач. Его контракт с красно-синими рассчитан до конца сезона-2023/2024. Ранее 24-летний футболист объявил о том, что не собирается продлевать соглашение с клубом.