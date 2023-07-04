Пономарев считает, что ЦСКА не должен возвращать Марио Фернандеса из-за безобразной игры в обороне

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на информацию о возможном возвращении Марио Фернандеса в армейский клуб.

«Марио - футболист для фанатов и необразованной публики! Он уже возрастной игрок, еще и безобразно играет в обороне. Не зря его не брали в сборную Бразилии! А за «Интернасьонал» Марио сыграл и вовсе пять матчей», - приводит слова бывшего футболиста «СЭ».

Напомним, что Фернандес выступал за армейцев с июля 2012 по июль 2022 года, после чего приостановил карьеру. В составе красно-синих он три раза выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны, а также один раз становился обладателем Кубка России.