Дубль Чалова помог ЦСКА разгромить «Нефтехимик» в товарищеском матче

ЦСКА победил «Нефтехимик» в домашнем товарищеском матче со счётом 4:0.

За армейцев дубль оформил нападающий Федор Чалов (забив на 37-й и 46-й минутах), также голами отметились Саша Зделар (59) и Ярослав Арбузов (82).

Напомним, 8 и 9 июля ЦСКА сыграет два товарищеских матча с «Динамо», а 15 июля армейцы разыграют Суперкубок в матче с «Зенитом».

«Нефтехимик» 7 июля сыграет контрольную игру против «Крыльев Советов». В 1-м туре Первой лиги клубу из Нижнекамска предстоит принять 16 июля «Волгарь».

Товарищеский матч

ЦСКА — «Нефтехимик» — 4:0 (1:0)

Голы: Чалов, 37, 46; Зделар, 59; Арбузов, 82