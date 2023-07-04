«Динамо» с минимальным преимуществом обыграло «СКА-Хабаровск»

Московское «Динамо» одержало победу над «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе бело-голубых отличились полузащитники Владислав Карапузов и Денис Макаров Единственный гол хабаровской команды на счету Роберто Фернандеса, срезавшего мяч в собственные ворота.

Следующие два матча «Динамо» проведёт с московским ЦСКА: первая встреча пройдёт 8 июля, а вторая – на следующий день.

Добавим, что этим летом бело-голубых возглавил чешский тренер Марцел Личка, работавший в прошлом сезоне с «Оренбургом».

Товарищеский матч

«СКА-Хабаровск» – «Динамо» (Москва) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Карапузов, 14; 1:1 – Фернандес, 31 (автогол); 1:2 – Макаров, 83.