ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

«Динамо» с минимальным преимуществом обыграло «СКА-Хабаровск»

Решающий гол забил Денис Макаров.
04 июля 2023 19:41
автор: Артур Гичунцев

Московское «Динамо» одержало победу над «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе бело-голубых отличились полузащитники Владислав Карапузов и Денис Макаров Единственный гол хабаровской команды на счету Роберто Фернандеса, срезавшего мяч в собственные ворота.

Следующие два матча «Динамо» проведёт с московским ЦСКА: первая встреча пройдёт 8 июля, а вторая – на следующий день.

Добавим, что этим летом бело-голубых возглавил чешский тренер Марцел Личка, работавший в прошлом сезоне с «Оренбургом».

Товарищеский матч

«СКА-Хабаровск» – «Динамо» (Москва) – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Карапузов, 14; 1:1 – Фернандес, 31 (автогол); 1:2 – Макаров, 83.

источник: «Советский спорт»
Тренер сборной России сообщил, что у команды пытались отобрать флаг на соревнованиях в Венесуэле
Наставник рассказал о вопиющем случае.
04.07.2023 20:21
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Рубин» разгромил «КАМАЗ» в товарищеском матче, забив 5 мячей
Следующую контрольную игру казанцы проведут 8 июля против московского «Торпедо».
04.07.2023 20:08
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Агент полузащитника «Фламенго» Уго заявил, что игрок может перейти в «Зенит»
Петербургский клуб проявляет интерес к бразильскому футболисту.
04.07.2023 19:49
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Дубль Чалова помог ЦСКА разгромить «Нефтехимик» в товарищеском матче
Игра прошла на домашнем стадионе армейцев.
04.07.2023 19:35
Футбол
автор: Максим Скороходов
Пономарёв считает, что ЦСКА не должен возвращать Марио Фернандеса из-за безобразной игры в обороне
Бразилец выступал за армейцев до 2022 года.
04.07.2023 19:28
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Назван лучший арбитр сезона в России
Назван лучший арбитр сезона в России
Нет, это не Сергей Карасёв.
04.07.2023 19:16
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Тренер «Ариса» прокомментировал информацию о том, что Кокорин не вернётся в клуб
Игрок принадлежит итальянской «Фиорентине».
04.07.2023 19:05
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Кипрский «Арис» отказался от возвращения в команду россиянина Кокорина
Футболист принадлежит итальянской «Фиорентине».
04.07.2023 18:42
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Журналист Мартинес заявляет, что «Реал» выкупил Мбаппе за 224 млн евро
Журналист Мартинес заявляет, что «Реал» выкупил Мбаппе за 224 млн евро
Если его информация правдива, то этот трансфер станет самым дорогим в истории футбола.
04.07.2023 18:28
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.