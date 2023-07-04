Агент полузащитника «Фламенго» Уго заявил, что игрок может перейти в «Зенит»

Футбольный агент Лукас Минейро, представляющий интересы полузащитника бразильского «Фламенго» Виктора Уго, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны петербургского «Зенита».

«Да, он интересен «Зениту», — приводит слова агента «Евро-Футбол.ру».

Отметим, что в текущем сезоне хавбек провёл за «Фламенго» 21 матч, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.