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Агент полузащитника «Фламенго» Уго заявил, что игрок может перейти в «Зенит»

Петербургский клуб проявляет интерес к бразильскому футболисту.
04 июля 2023 19:49
автор: Степан Шереметьев

Футбольный агент Лукас Минейро, представляющий интересы полузащитника бразильского «Фламенго» Виктора Уго, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны петербургского «Зенита».

«Да, он интересен «Зениту», — приводит слова агента «Евро-Футбол.ру».

Отметим, что в текущем сезоне хавбек провёл за «Фламенго» 21 матч, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

источник: «Евро-футбол.ру»
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