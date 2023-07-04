Тренер сборной России сообщил, что у команды пытались отобрать флаг на соревнованиях в Венесуэле

Главный тренер женской сборной России Дмитрий Федотов рассказал, как перед Играми Боливарианского альянса Международная федерация волейбола пыталась лишить национальную команду права участвовать под своим флагом.

«Был момент перед началом, когда FIVB попыталась вмешаться и рекомендовала нас если и допускать, то без флага. Но министр спорта Венесуэлы сказал, что если нас допустят без российского флага, то сама Венесуэла тоже снимется», — приводит слова специалиста «СЭ».

Добавим, что в итоге российская сборная сыграла на турнире, а южноамериканцы также не стали сниматься с соревнований.