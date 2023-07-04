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Агент Кокорина рассказал, где российский нападающий начнёт подготовку к новому сезону

У футболиста действующий контракт с «Фиорентиной».
04 июля 2023 20:42
автор: Степан Шереметьев

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина, прокомментировал информацию о том, что его клиент не вернётся в кипрский «Арис», за который он выступал в минувшем сезоне на правах аренды.

«Саша начнёт подготовку к сезону вместе с «Фиорентиной». Саша вернётся из отпуска вместе с командой. «Арис» отказался от идеи возвращения Кокорина? Не комментирую. Спросите у «Ариса», приводит слова агента «СЭ».

Добавим, что в прошлом сезоне Кокорин провёл за команду 30 матчей, забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач.

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