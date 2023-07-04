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«Челси» предложили подписать одного из лучших полузащитников Серии А

Ранее лондонский клуб покинули Матео Ковачич и Кай Хаверц.
04 июля 2023 20:47
автор: Артур Гичунцев

«Челси» может пригласить полузащитника «Лацио» Сергея-Милинковича Савича. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, агент игрока, Матея Кежман, предложил руководству «синих» подписать футболиста этим летом.

Отмечается, что лондонцы решили обдумать этот вариант, так как ранее продали Матео Ковачича, Кая Хаверца и готовятся к уходу Мэйсона Маунта.

Что касается Савича, то в прошедшем сезоне Серии А 28-летний хавбек отыграл 36 матчей, забил 9 голов и отдал 8 ассистов, а его команда заняла 2-е место.

источник: «Советский спорт»
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