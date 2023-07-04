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«Есть темы, есть вбросы». Федотов прояснил будущее Чалова

Футболист оформил дубль в товарищеской встрече.
04 июля 2023 21:08
автор: Александр Шульгин

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прояснил будущее нападающего команды Фёдора Чалова.

«Как всегда, есть темы, есть вбросы. Я понимаю, что Федя себя хорошо показал, какие-то предложения будут. Но они должны устроить все стороны: самого Федю, клуб. Мы знаем, что Федя на контракте, поэтому здесь всё должно совпасть», приводит слова специалиста ТАСС.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось об интересе к форварду со стороны турецких клубов.

Сегодня армейцы в товарищеском матче разгромили нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 4:0. Чалов оформил дубль.

источник: ТАСС
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