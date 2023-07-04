«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» на Кубке PARI Премьер

Во втором матче Кубка PARI Премьер питерский «Зенит» уступил «Црвене Звезде».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сербской команды, в составе которой отличились Мирко Иванич и Жан-Филипп Крассо, реализовавший пенальти за две минуты до окончания основного времени.

Хозяева ответили точным ударом Ду Кейроса.

Таким образом, «Зенит» с тремя очками после двух матчей остался на первой строчке.

«Црвена Звезда» с таким же количеством очков расположилась следом, однако имеет одну игру в запасе.

Кубок PARI Премьер

«Црвена Звезда» (Белград, Сербия) - «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) - 2:1 (1:0)

Голы: Иванич, 40; Крассо, 88 (с пенальти) - Кейрос, 62.