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Экс-владелец «Спартака» объяснил, зачем ЦСКА на самом деле пытается вернуть Фернандеса

Бразилец с российским паспортом может возобновить выступления в составе красно-синих.
04 июля 2023 22:21
автор: Александр Шульгин

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможное возвращение бразильского защитника с российским паспортом Марио Фернандеса в ЦСКА.

«На мой взгляд, Марио нужен ЦСКА как символ и структурирующий фактор. Но как игрок, кажется, уже можно кого-то помоложе рассматривать и наигрывать, чтобы был такой же, как Фернандес, но уже наш игрок. Я не большой любитель этих возвращений в прошлое и сожалений о нем. Мне кажется, надо всё время двигаться вперед», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Напомним, ранее президет армейцев Евгений Гинер анонсировал возвращение Фернандеса в Россию, однако этому препятствует нынешний клуб Марио - «Интернасьонал».

В составе сборной России футболист доходил до четвертьфинала домашнего мундиаля в 2018 году.

источник: Чемпионат.com
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