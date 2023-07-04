Семак назвал причины ухода из «Зенита» некоторых тренеров

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причины ухода из команды некоторых наставников.

«У Гайдовского переезд по семейным обстоятельствам. Не может участвовать в работе в нужном качестве и количестве. Низелик и Бурова хотят попробовать свои силы в другой стране»,- приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что сегодня, 4 июля, петербургский клуб уступил «Црвене Звезде» во втором матче Кубка PARI Премьер. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сербской команды, в составе которой отличились Мирко Иванич и Жан-Филипп Крассо, реализовавший пенальти за две минуты до окончания основного времени. Россияне ответили точным ударом Ду Кейроса.