Семак рассказал о будущем бывшего полузащитника «Зенита» Кузяева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о будущем бывшего хавбека петербургского клуба Далера Кузяева, у которого в мае этого года истек контракт с сине-бело-голубыми.

«Кузяев - свободный агент. Скорее, вы узнаете о нем новости, чем мы. Они быстро разлетаются. Далер на 100% заслужил сделать, как считает нужным», - приводит слова специалиста Sport24.

Добавим, что в минувшем сезоне Кузяев сыграл в составе действующих чемпионов России 26 матчей, отметился пятью голами и шестью результативными передачами.