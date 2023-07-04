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Семак рассказал о будущем бывшего полузащитника «Зенита» Кузяева

Футболист находится в статусе свободного агента.
04 июля 2023 22:43
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о будущем бывшего хавбека петербургского клуба Далера Кузяева, у которого в мае этого года истек контракт с сине-бело-голубыми.

«Кузяев - свободный агент. Скорее, вы узнаете о нем новости, чем мы. Они быстро разлетаются. Далер на 100% заслужил сделать, как считает нужным», - приводит слова специалиста Sport24.

Добавим, что в минувшем сезоне Кузяев сыграл в составе действующих чемпионов России 26 матчей, отметился пятью голами и шестью результативными передачами.

источник: Sport24.ru
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