Кержаков высказался о поражении «Зенита» от «Црвены Звезды»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал поражение своей команды от сербской «Црвены Звезды» в матче Кубка PARI Премьер.

«Не скажу, что у нас сегодня разочарование. Мы далеки от наших лучших кондиций. Нельзя сказать, что «Зенит» не заслужил поражение от «Црвены Звезды». Но у нас было больше моментов. Не удалось забить. По игре где-то были получше

Такие турниры важны в плане эмоций. Приятнее играть, когда на трибунах болельщики, нежели играть на базе без болельщиков. Испытываем больше эмоций, чем от простого тренировочного матча», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу сербской команды, в составе которой отличились Мирко Иванич и Жан-Филипп Крассо, реализовавший пенальти за две минуты до окончания основного времени.

Хозяева ответили точным ударом Ду Кейроса.

Таким образом, «Зенит» с тремя очками после двух матчей остался на первой строчке.

«Црвена Звезда» с таким же количеством очков расположилась следом, однако имеет одну игру в запасе.