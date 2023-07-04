Новичок «Зенита» Коваленко признался, что ему приходится тяжело в петербургском клубе

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко поделился мнением о своем физическом состоянии после дебюта за петербургскую команду в матче с «Црвеной Звездой» (1:2) в рамках Кубка PARI Премьер.

«Первая неделя в «Зените» пока складывается тяжело. Два месяца не тренировался, кондиции надо прямо плотно набирать. Рад дебютировать», - приводит слова хавбека Sport24.

Стоит напомнить, что 19-летний игрок перебрался в стан сине-бело-голубых из «Сочи», подписав контракт до июня 2028 года.