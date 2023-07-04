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Мейсон Маунт заявил о своём уходе из «Челси»

Ранее сообщалось, что футболист останется в АПЛ.
04 июля 2023 23:38
автор: Степан Шереметьев

Полузащитник «Челси» Мейсон Маунт сообщил о своём уходе из клуба. Вероятнее всего, игрок продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

«Мне нелегко сообщать вам о том, что я покидаю «Челси». Я считаю, что вы заслуживаете большего, чем просто письменное заявление. Поэтому я решил сказать вам напрямую, насколько сильно я благодарен вам за всю поддержку на протяжении этих 18 лет», сказал хавбек в видеообращении в своих соцсетях.

Добавим, что англичанин является воспитанником академии «аристократов». Всего за основной состав он провёл 195 матчей, забил 33 мяча и отдал 37 результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 60 миллионов евро.

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