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Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии летом 2024 года

Итальянец возглавит бразильцев перед Кубом Америки-2024
05 июля 2023 07:58
автор: Виталий Овсянников

64-летний итальянский специалист Карло Анчелотти, в настоящий момент возглавляющий мадридский «Реал», после окончания сезона-2023/24 станет главным тренером сборной Бразилии.

Данную информацию подтвердил глава Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес.

До середины 2024 года наставником бразильской сборной должен стать Фернандо Диниз. 49-летний бразилец будет совмещать работу главным тренером национальной сборной с работой в клубе «Флуминенсе».

«Анчелотти повезёт сборную Бразилии на Кубок Америки 2024 года, его контракт будет действовать до чемпионат мира 2026 года», — цитирует Родригеса твиттер-аккаунт El Chiringuito.

Напомним, что Карло Анчелотти является четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Дважды он выигрывал этот турнир с «Миланом» и дважды с «Реалом».

источник: «Советский спорт»
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