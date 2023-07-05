Роберто Фирмино перешёл в клуб Саудовской Аравии «Аль-Ахли»

31-летний бразильский футболист Роберто Фирмино, выступающий на позиции форварда, стал игроком «Аль-Ахли».

Об этом сообщает пресс-служба клуба из Саудовской Аравии.

С 2015 по 2023 годы Фирмино выступал за «Ливерпуль». Этим летом бразилец покинул клуб АПЛ в связи с истечением контракта и стал свободным агентом. За мерсисайдцев он провел 362 встречи, в которых забил 111 мячей и оформил 72 ассиста.

В составе «Ливерпуля» форвард стал чемпионом АПЛ, победителем Лиги чемпионов, клубного ЧМ, обладателем Кубка Англии, Кубка лиги и Суперкубка УЕФА.

В ближайшее время «Аль-Ахли» объявит об этом трансфере официально. Уже известно, что Фирмино заключил контракт с клубом на три года.