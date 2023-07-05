Кроос и Модрич убедили Гюлера перейти в мадридский «Реал»

33-летний немец Тони Кроос и 37-летний хорват Лука Модрич, выступающие за «Реал» на позиции полузащитников, помогли «сливочным» подписать контракт с 18-летним футболистом «Фенербахче» Арда Гюлером.

Об этом сообщает популярный спортивный обозреватель Волкан Демир.

Согласно информации источника, звезды «Реала» созвонились с турецким полузащитником, и только после личного общения с ними Гюлер согласился подписать контракт с мадридским клубом.

Напомним, что 18-летний Арда Гюлер является воспитанником футбольной академии «Генчлербирлиги». В 14 лет он перешел в «Фенербахче». Несмотря на юный возраст он уже успел провести четыре матча за сборную Турции. За основной состав «Фенербахче» он провел 51 матч, забил 9 голов и оформил 12 ассистов.