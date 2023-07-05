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«Марсель» не интересуется нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым

Слухи о переходе Чалова в «Марсель» оказались ложными.
05 июля 2023 08:29
автор: Виталий Овсянников

Французский клуб «Марсель» не интересуется 25-летним форвардом ЦСКА Фёдором Чаловым.

Ранее об интересе «провансальцев» к россиянину сообщал LePetitOM в своем Twitter-аккаунте. Сегодня он опроверг эти слухи.

«Моя вина. После проверки оказалось, что «Марсель» не интересуется ни Фёдором Чаловым, ни Джонатаном Бамбой. У меня было два подтверждения этой информации, хотя впервые мне сообщили об обратном. Очень жаль», — сказано в заявлении.

Напомним, что 25-летний Фёдор Чалов является воспитанником футбольной академии столичных армейцев. За основной состав ЦСКА он сыграл 220 встреч, забил 73 мяча и оформил 39 ассистов.

Действующее соглашение Чалова с ЦСКА завершается в конце 2024 года.

источник: «Советский спорт»
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