«Марсель» не интересуется нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым

Французский клуб «Марсель» не интересуется 25-летним форвардом ЦСКА Фёдором Чаловым.

Ранее об интересе «провансальцев» к россиянину сообщал LePetitOM в своем Twitter-аккаунте. Сегодня он опроверг эти слухи.

«Моя вина. После проверки оказалось, что «Марсель» не интересуется ни Фёдором Чаловым, ни Джонатаном Бамбой. У меня было два подтверждения этой информации, хотя впервые мне сообщили об обратном. Очень жаль», — сказано в заявлении.

Напомним, что 25-летний Фёдор Чалов является воспитанником футбольной академии столичных армейцев. За основной состав ЦСКА он сыграл 220 встреч, забил 73 мяча и оформил 39 ассистов.

Действующее соглашение Чалова с ЦСКА завершается в конце 2024 года.