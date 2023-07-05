В «ПСЖ» считают, что Мбаппе поставил клуб в безвыходное положение

В «ПСЖ» недовольны поведением нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает газета L'Équipe.

По данным источника, в клубе считают, что футболист обманул руководство, заявив в 2022 году, что не будет уходить на правах свободного агента.

Этот фактор и вынудил боссов столичного гранда продлить с ним договор до лета 2024-го.

Ранее сообщалось, что Мбаппе стал игроком «Реала». По некоторым данным, мадридский клуб выкупил форварда за 224 млн евро. «ПСЖ» пришлось согласиться на сделку, так как следующим летом нападающий ушел бы на бесплатной основе.