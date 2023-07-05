Тибо Куртуа признан лучшим голкипером мира по версии ESPN

Американский спортивный телеканал ESPN опубликовал рейтинг лучших футбольных голкипера мира.
Первую строчку в рейтинге занял 31-летний бельгиец Тибо Куртуа, выступающий за мадридский «Реал». На втором месте также оказался предстатель Ла Лиги - Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны». Тройку лидеров замкнул бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон.
Топ-10 вратарей по версии ESPN:
1. Тибо Куртуа («Реал»);
2. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»);
3. Алиссон («Ливерпуль»);
4. Майк Меньян («Милан»);
5. Ян Облак («Атлетико»);
6. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
7. Эдерсон («Манчестер Сити»);
8. Аарон Рамсдейл («Арсенал»)
9. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);
10. Ник Поуп («Ньюкасл»).