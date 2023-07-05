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Тибо Куртуа признан лучшим голкипером мира по версии ESPN

В прошлом году первую строчку в топе занимал Облак.
05 июля 2023 09:19
автор: Виталий Овсянников

Американский спортивный телеканал ESPN опубликовал рейтинг лучших футбольных голкипера мира.

Первую строчку в рейтинге занял 31-летний бельгиец Тибо Куртуа, выступающий за мадридский «Реал». На втором месте также оказался предстатель Ла Лиги - Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны». Тройку лидеров замкнул бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон.

Топ-10 вратарей по версии ESPN:

1. Тибо Куртуа («Реал»);

2. Марк-Андре тер Штеген («Барселона»);

3. Алиссон («Ливерпуль»);

4. Майк Меньян («Милан»);

5. Ян Облак («Атлетико»);

6. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);

7. Эдерсон («Манчестер Сити»);

8. Аарон Рамсдейл («Арсенал»)

9. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);

10. Ник Поуп («Ньюкасл»).

источник:
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